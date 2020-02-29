حساب جديد للصحة العالمية على تيك توك لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن كورونا

كتب محمد تهامى زكى

أطلقت منظمة الصحة العالمية، حسابا جديدا على تطبيق "تيك توك - "Tik Tok الذى أصبح واحدا من أشهر التطبيقات التى لها شعبية عالمية واسعة، وله قطاع كبير من مستخدميه، وذلك لنشر الوعى عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



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ووفقا لحساب منظمة الصحة العالمية على تويتر، جاء إطلاق الحساب لضمان الجهود التى تقوم بها المنظمة لمواجهة انتشار معلومات مغلوطة على شبكة الإنترنت حول الفيروس الجديد الذى صار يثير الذعر حول العالم.



الصحة العالمية

وكان أول ما تم نشره على الحساب الجديد، هو فيديو للسيدة بنديتا آليجرانزى، المديرة التقنية لمنع العدوى والسيطرة، حيث أشارت فى الفيديو إلى التدابير والاحتياطات التى يمكن للناس اتخاذها لوقاية أنفسهم من الفيروس الخطير، وطلبت منهم مراجعة موقع المنظمة لتفاصيل أكثر.

@who We are joining @tiktok to provide you with reliable and timely public health advice! Our first post: How to protect yourself from ##coronavirus ? ♬ original sound - who

وشهد تطبيق "تيك توك"، خلال الفترة الأخيرة، انتشار أخبار وصور مغلوطة حول الفيروس الجديد، كما ادعى بعض المستخدمين بأنهم مصابون بالمرض.

من ناحية أخرى، كشفت منظمة الصحة العالمية، أن العالم ليس جاهزًا للتصدى لفيروس كورونا، حيث تضاعفت احتمالات حدوث وباء إلى 40%.

ورفعت المنظمة مستوى تهديد فيروس كورونا العالمى إلى "مرتفع جدًا"، وتحذر الأشخاص المعرضين للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو المرضى لتجنب التجمعات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن خطر انتشار الفيروس التاجى وانتشاره أصبح الآن "مرتفعًا للغاية" فى جميع أنحاء العالم، وتأتى هذه التصريحات مع انتشار الفيروس إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مما أدى إلى مرض أكثر من 83000 ألف شخص

وحتى الآن، وتوفى ما يقرب من 2900 شخص وأبلغت عدة بلدان عن أول حالات الإصابة بها هذا الأسبوع.

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية أن هناك ضغطًا عالميًا على معدات الوقاية والأقنعة.

وأضاف المسؤولون إن الأنظمة الصحية فى جميع أنحاء العالم "غير جاهزة" للتعامل مع تفشى المرض، مؤكدين، إن الأشخاص الذين يعانون من ظروف مزمنة، أو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا معرضون لخطر الفيروس، ويجب عليهم تجنب التجمعات، فقد قدر تقرير تحليلات "وكالة موديز"، أن احتمالات حدوث وباء فيروس كورونا قد تضاعف الآن إلى 40%.