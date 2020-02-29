اليوم السابع
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حبس قاتل صديقه لسرقة التوك توك الخاص به بشبين القناطر

السبت، 29 فبراير 2020 04:55 م
حبس قاتل صديقه لسرقة التوك توك الخاص به بشبين القناطر حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قرر المستشار محمد علام مدير نيابة مركز شرطة شبين القناطر، حبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بقتل صديقه لسرقة التوك توك الخاص به.

 

والبداية تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بعثور الأهالى على جثة المدعو "ا.ا.ع" 18سنة، سائق ومقيم الشوبك - دائرة المركز، أثر إصابته بجروح تهتكيه بالخلف وبالجانب الأيسر للرأس، وبسؤال والده قرر بخروج نجله المجنى عليه بمركبة التوك توك التى يعمل عليها ولم يعد.

 

وجرى على الفور إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص والتحرى أمكن لفريق البحث بقيادة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تحديد مرتكب الواقعة هو صديق المجنى عليه، وبعد تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن كلا من النقباء عبد الرحمن بندق ومحمد مجدى وأحمد مصطفى وكريم حجاب معاونى مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط المتهم ويدعى "ب.ج.م" 26 سنة، حداد ومقيم الشوبك – دائرة المركز.

 

وبمواجهة المتهم، أقر تفصيليًا بارتكاب الواقعة، حيث تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، ونظرًا لمروره بضائقة مالية فى الآونة الأخيرة تراود إلى ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على مركبة التوك توك التى يعمل عليها لبيعها وفى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى قام باستدراج المجنى عليه وقام بالإجهاز عليه برطمه على رأسه ( بقالب طوب) عدة مرات حتى تأكد من مفارقته الحياة واستولى على مركبة التوك توك وفر هاربا، وقام بالتصرف فيها بالبيع لدى المدعو "م ع س "22 سنة، ميكانيكى ومقيم عرب جهينة – دائرة المركز، والذى باستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بصحة أقوال المتهم وعلمه بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها وتم التحفظ عليها.

 

تحرر عن المحضر رقم 1475 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2020م واحيلا المتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.


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