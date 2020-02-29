حبس عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة طالب بالإكراه، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه عن طريق استقلال دراجة نارية واستيقاف المواطنين وتهديدهم بسلاح أبيض.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "ع. أ"، 18 سنة، طالب بأنه حال سيره بالمنطقة سكنه فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، "أدلي بأوصافهما التقريبية"، باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه، ولاذا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5193 لسنة 2020م جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من، "م. س"، 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 11882 لسنة 2013م حلوان " سلاح بدون ترخيص"، و"ح م"، 18 سنة، عاطل، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ملك الأول"، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، وسلاح أبيض "نصل معدنى"، بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والهاتف، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق