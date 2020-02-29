حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى فرنسا وصلت إلى 100

باريس (رويترز)

قال جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة بفرنسا، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت من 73 حالة إلى 100 حالة.

وقال للصحفيين خلال إفادة صحفية يومية بشأن تفشى الفيروس، إن شخصين توفيا من بين هذه الحالات وتم شفاء 12 فى حين يرقد 86 فى المستشفى منهم تسعة فى حالة خطيرة.

وكان أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسى أكد أنه تم منع التجمعات التى يزيد قوامها عن 5000 شخص بمكان واحد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق تحدث وزير الصحة الفرنس حول الوضع فى ظل انتشار فيروس كورونا فى البلاد، لوسائل الإعلام، قائلا "لكى نكون واضحين لا يمكن إغلاق الحدود وهذا أمر غير واقى وليس مناسب، وليس هناك صحة من تداوله"، وأضاف الأمر حتى لا يحتاج إلغاء أى فعالية رياضية أو اجتماعية، ونحن نتابع يوما تلو الأخر الوضع من المختصين.

وقال فيران، أن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بلاده أمر "مرجح للغاية"، وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره مشيرا إلى أنه يتابع الوضع فى إيطاليا عن كثب.