اليوم السابع
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جمعية فنادق بروكسل: قطاع الفنادق تأثر سلبا بسبب كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 10:35 م
جمعية فنادق بروكسل: قطاع الفنادق تأثر سلبا بسبب كورونا كورونا
كتب: أحمد علوى

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أعلنت جمعية فنادق بروكسل قطاع الفنادق في بروكسل بدأ في المعاناه من عواقب فيروس كورونا على الرغم من عدم ظهور أي إصابات جديدة في بلجيكا، ووفقاً للإحصائيات فإن المؤسسات الفندقية خسرت 10 ملايين يورو بسبب إلغاء حجوزات، ولم يتم تأكيد أي إصابة جديدة في بلجيكا حتى الآن، لكن الشعور بالذعر بدأ منذ إنتشار الوباء في إيطاليا وإسبانيا وأيضاً مع وصول الفيروس إلى الحدود البلجيكية مع الإعلان عن وجود حالات إصابة جديدة في هولندا وفرنسا على وجه الخصوص.

وأفادت جمعية فنادق بروكسل أن فيروس كورونا يؤثر على السياحة البلجيكية بشكل عام وبروكسل بشكل خاص.

وقال رودولف فان وينبرج، الأمين العام لجمعية فنادق بروكسل " BHA " خسرت الفنادق في بروكسل ومطار زافنتيم بالفعل 10 ملايين يورو بسبب إلغاء الحجوزات عقب التدابير التي اتخذتها الشركات الكبرى ، والتي تقيد السفر.

وأضاف رودولف، ان الخوف ليس من السياحة الجبلية ، لكن من التباطؤ المتزايد في نشاط قطاع الفنادق عامة".

وتشير الجمعية إلى أن التواصل مع الحكومة الفيدرالية حول وباء فيروس كورونا يتم بشكل فعال ،لكنها دعت الحكومة إلى توفير تدابير الدعم وإعادة تنشيط البطالة المؤقتة للموظفين.

الجدير بالذكر ان جمعية فنادق بروكسل تمثل 90% من فنادق العاصمة أي ما مجموعه 15000 غرفة و 12500 وظيفة.

وفى مطلع فبراير، أعلنت السلطات البلجيكية، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكدت السلطات في نبأ عاجل أوردته قناة الحرة الأمريكية، إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد، من بين 9 أشخاص عادوا من مدينة "ووهان" الصينية.

وكانت الحكومة الصينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم "هوبي" بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير الجاري.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.


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فيروس

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