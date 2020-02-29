جامعة كفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لطلاب كلية الطب

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ ، احتفالية لاستقبال أطباء الامتياز تحت عنوان "كيف تكون طبيبًا ناجحًا"، بقاعة المؤتمرات بالكلية بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقى ، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور محمد عبد العال ،عميد كلية الطب ، والدكتور أسامة العجمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق عبد الباقى ،وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نهال الشقنقيري، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الإسكندرية ، والدكتور محمد الشافعى ،منسق البرنامج التعليمى لأطباء الامتياز.

وقدم الدكتور محمد عبد العال ،عميد كلية الطب خلال كلمته الشكر لرئيس الجامعة على تشريفه بالحضور بين أبنائه الطلاب ،كما قدم التهنئة لأطباء الإمتياز على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه اللحظة.

وفى كلمته هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقى ،رئيس الجامعة أطباء الامتياز مقدما شكره لقيادات الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكل من ساهم فى تأهيلهم إلى العمل الميداني، الذين يحق لهم أن يسعدوا بهذا اليوم ،متمنيا لهم مستقبلا مميزا ومكللا بالنجاح والتوفيق .

وقال دسوقي، إنه فخور بتخريج الدفعة الأولى من كلية الطب البشرى التى تعبرا عن نجاح الجامعة فى منظومة الكليات الطبية وأن هذه الاحتفالية فخر للجامعة وللطلاب والخريجين ، مؤكدا أن مهنة الطب من المهن التى تحظى بأهمية كبيرة على مستوى العالم ناصحا الخريجين باكتساب المهارات وتمثيل الجامعة فى كل المستشفيات التى سيعملون بها خير تمثيل وأنهم سفراء للجامعة فى كل مكان .

وأضاف رئيس الجامعة ،بأن هذا الحفل يكتسب أهمية خاصة كونها الدفعة الأولى من الكلية واحتفالنا بأبنائنا وبناتنا الخريجين وما بذلوه من اجتهاد و جهد وما حققوه من إنجاز إنما هو تجسيد لنجاح الجامعة فى توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية .

وأوضح دسوقى ،أن إدارة الجامعة تحرص على التركيز على التميز فى التعليم الذى يسمح للخريج بمواصلة التدريب والبحث فى المراكز العلمية الدولية المتميزة والتطوير المهنى والتدريب والتعليم المستمر لجميع العاملين فى القطاع الصحى والاهتمام بالبحوث وتدريب الباحثين الشباب تلبية لاحتياجات المجتمع لتقديم خدمة طبية متميزة ، مؤكدا ضرورة تفعيل التواصل المستمر بين الخريجين وبين الكلية حتى يمكنهم تبادل التجارب والخبرات، وفى نهاية اللقاء كرم رئيس الجامعة الأوائل وحثهم على بذل المزيد من العمل والتفانى فى خدمة الوطن.

حفل تخرج أطباء الامتياز بجامعة كفر الشيخ

حفل تخرج أطباء الامتياز بجامعة كفر الشيخ

حفل تخرج أطباء الامتياز بجامعة كفر الشيخ

حفل تخرج أطباء الامتياز بجامعة كفر الشيخ

حفل تخرج أطباء الامتياز بجامعة كفر الشيخ

حفل تخرج أطباء الامتياز بجامعة كفر الشيخ

حفل تخرج أطباء الامتياز بجامعة كفر الشيخ