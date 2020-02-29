تقرير: عشرات الإرهابيين الفرنسيين يقاتلون غرب إدلب مع المعارضة السورية.. فيديو

كتب: أحمد علوى

أفادت وثائق نشرتها قناة "فرانس 24" الفرنسية، أن هناك العشرات من الإرهابيين الفرنسيين يشاركون فى معركة إدلب بشمال غرب سوريا، المعقل الأخير للفصائل المقاتلة والإرهابية، حيث تشن قوات النظام السوري هجوما منذ بداية ديسمبر2019.

ويظهر مقطع فيديو مصور تلقته القناة ومدته أربعون ثانية، ثلاثة من المقاتلين خلف تحصينات يطلقون النار من بنادق رشاشة ويتحدثون بالفرنسية، وأفاد موفد قناة فرانس 24 التلفزيونية المتخصص في الشبكات الارهابية أن هؤلاء مقاتلون فرنسيون يواجهون الجيش السوري في محافظة إدلب.

وأوضح "أنهم عشرات الاشخاص الموجودين في المنطقة منذ 2013 في إطار مخيم على الحدود التركية السورية".

ولفت إلى أنه أجرى مقابلة "لساعتين" مع " أبرز من يجندون الفرنسيين للتوجه إلى سوريا" المدعو عمر محسن الذى يؤكد أنه مستقل ولا يتبع لأى جماعة سواء "القاعدة" أو "تنظيم داعش الإرهابى".

ويرجح أن أحد المقاتلين فى الشريط هو أحد ابناء محسن، بحسب المصدر نفسه.

وينتشر في مدينة إدلب مئات الإرهابيين بينهم أعداد كبيرة من جنسيات أجنبية ولا سيما فرنسيين وقوقاز وشيشانيين دخلوا إلى سورية بتسهيل ودعم من النظام التركي الذي فتح لهم الحدود وأمن لهم العبور والتنقل حتى دخولهم الأراضي السورية ويشاركون منذ سنوات في أعمال القتال إلى جانب باقي الإرهابيين.