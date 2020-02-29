تفاصيل وفاة متسولة فرنسية عجوز بحوزتها 7 ملايين يورو داخل منزلها

كتب هيثم سلامة

فى حادثة غريبة، كشفت الشرطة الفرنسية عن تفاصيل وفاة سيدة عجوز، بعد بلاغات من جيرانها من انبعاث رائحة كريهة من منزلها، حيث قامت الشرطة باقتحام إحدى الشقق السكنية لامرأة كانت تعمل متسولة، توفيت فى منزلها بالعاصمة الفرنسية باريس، بينما عثر بحوزتها 7 ملايين و200 ألف يورو، جراء عملها فى التسول .

تفاصيل الواقعة، تعود إلى بلاغ لشرطة حى شابل بانبعاث روائح كريهة من إحدى الشقق السكنية، لتقوم قوات الشرطة بافتحام الشقة والعثور على جثة السيدة التى تبلغ من العمر 66 عاما، متوفاة.





وأضاف التقرير، الذى نشرته صحيفة البيان الإماراتية، أن الشرطة الفرنسية عثرت على مبلغ 2 مليون و220 ألف يورو داخل حقائب وخزنة كبيرة بداخل الشقة، وكان المرأة تزعم ضيق الحال، حيث كانت تعمل بالتسول وفقا لتصريحات جيرانها.

واستطرد التقرير، أن النيابة العامة أمرت بنقل جثة المرأة إلى المستشفى المركزى للتشريح والوقوف على أسباب الوفاة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال وغلق الشقة إداريًا، والتصريح بدفن الجثة، بعد ورود التقرير الطبى النهائى عن سبب الوفاة.