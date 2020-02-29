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تعرف على فقرات مهرجان دندرة الثقافى فى اليوم الثانى

السبت، 29 فبراير 2020 01:11 م
تعرف على فقرات مهرجان دندرة الثقافى فى اليوم الثانى معبد دندرة
قنا- وائل محمد

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تنطلق مساء اليوم السبت، ثانى أيام فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، والذى يقام فى معبد دندرة غرب مركز قنا، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والمطربين، بحضور اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، وقيادات وزارة الثقافة ودار الأوبرا.

وتبدأ أولى العروض بحفلة يحيها نجوم فرقة وسط البلد، وذلك فى السادسة من مساء اليوم، ثم يليها فى الفاصل النجم على الحجار فى الفقرة الثانية، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءاً على المرسح المقام فى بهو المعبد الأثرى بمدينة قنا.

وفى سياق متصل شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من تواجدها فى مداخل ومخارج مدينة قنا، فضلاً عن التأمين المشدد لمداخل معبد دندرة وتنظيم دخول الجمهور بسيارات مجانية تقلهم من مدينة قنا لحضور المهرجان فى المعبد الأثري.

وأفتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير  السياحة والآثار واللواء أشرف الداودى محافظ قنا امس مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول الذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادى فى الفترة من 28 فبراير وحتى 4 مارس على ارض محافظة قنا، جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة والسياحة والآثار وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بقنا وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب وأكثر من 3 آلاف من أهالى المحافظة .

وقالت إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ان التوجه بالمنتج الإبداعى فى جنوب مصر يأتى على درب اعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان والارتقاء بالذوق العام ويساهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال الترويج بالفن للحضارة المصرية ومحاربة الابتذال.

وأكدت على تواصل الجهود لنشر التنوير فى مختلف ربوع الوطن تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية واضافت ان مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا يعد امتدادا للفعاليات الفنية والثقافية فى الصعيد والتى تهدف الى مواجهة التعصب والارتقاء بالذوق العام وتقديم الوان فنية هادفة وجادة تنعكس بشكل ايجابى على المجتمع وتحافظ على الامن الثقافى المصرى .

 

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معبد دندرة

مهرجان دندرة للغناء والموسيقى

محافظة قنا

جامعة جنوب الوادى

معرض الكتاب

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