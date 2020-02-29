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تعرف على أسماء الفائزين فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة مهندسى الشرقية

السبت، 29 فبراير 2020 01:47 ص
تعرف على أسماء الفائزين فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة مهندسى الشرقية انتخابات المهندسين
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت اللجنة القضائية، المشرفة على أنتخابات التجديد النصفى للنقابة الفرعية للمهندسين ، فوز 7 من بين 50 مرشحا يتنافسون على مقاعد عضوية المجلس، حيث فاز عن شعبة المدنى كل من المهندس محمد سعد جاويش بـ611 صوتا، المهندس مدحت محمد على بـ542 صوتا، المهندس جلال عبدالله القادرى بـ446 صوتا.

وعن شعبة الكهرباء المهندسة رانيا محمد أحمد عامر بـ501 صوت، مهندس محمود على السيد بـ368 صوتا وشعبة ميكانيكا المهندسة دلال أحمد ابو شوشة بـ552 صوتا، المهندسة سامية رجب جبر بـ507 أصوات.

و يذكر أن المهندسين أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت 38 ألفا 588 عضوا، و تم توزيعهم على 14 لجنة و هى 5 لجان لشعبة المدنى، 4 كهرباء، 3 ميكانيكا، لجنة  لكلا من العمارة، بترول و كيمياء و الغزل، أدلوا بأصواتهم فى بطاقتين للتصويت، الأولى  تخص مرشى النقابة الفرعية لاختيار 7 مقاعد، والثانية هى تخص الشعب العامة  منها شعب "مدنى، كهربة، ميكانيكا ، عمارة " يتم اختيار 5 فوق السن و2 تحت السن، أما شعب "التعدين والبترول، كيميائية ونووية، عزل و نسيج " يتم اختيار 3 فوق السن و2 تحت السن .

وكان  تنافس 50 مرشح على 7 مقاعد  لعضوية مجلس النقابة، على نحو 3 مقاعد لشعبة المدنى و يتنافس عليها  23 مرشح، مقاعدين لشعبة كهربة و يتنافس عليه 14 مرشحا، ومقاعدين لشعبة ميكانيكا و مرشح عليهما 13 مرشح  .

و كانت أعلن لجنة المشرفة على الإنتخابات، توفير وسيلة نقل للمهندسين بفرع النقابة بالعاشر من رمضان إلى الزقازيق  مجانا لتسهيل المشاركة، كما تم تخصيص موقع إلكترونى من النقابة العامة، للاستعلام عن الرقم الانتخابى لكل عضو، لمعرفة مقرة ولجنته بسهولة، لتقليل الزحام، كما سيتواجد متخصصين باللجان لاستعلام للزملاء الذين لم يتمكنوا من معرفة لجنتهم عبر الموقع المخصص.


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