تضامن الأقصر: فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

الأقصر – أحمد مرعى

قال محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر،إنه يجرى حاليا التواصل مع كافة ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة الأقصر، وذلك لسرعة تسجيلهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بعد قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بفتح باب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (Moss.gov.eg)، وذلك لإنفاذ تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي نص على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر لـ"اليوم السابع، أن الوزارة قررت فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة والتي تنقسم إلى 13 إعاقة وهي:- (الشلل الدماغي - الشلل الرباعي / النصفي الطولي أو السفلي - ضمور العضلات - تيبس المفاصل في أطراف متعددة - الإعاقات المتعددة - البتر متعدد الأطراف - فقد البصر التام - فقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر) - متلازمة داون - صغر أو كبر حجم الراس Hydrocephalus or Microcephaly - طيف التوحد - ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) – الجذام.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكد أن هذه المرحلة سيستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم فتح الباب أمام باقي الإعاقات خلال الفترة القادمة، وقالت أن الراغب في الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة الدخول على موقع الوزارة وملء النموذج الموجود على الموقع والذي يحتوي على أسئلة أساسية عن الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان والسن والحالة الاجتماعية ورقم التليفون، وبعد ملئ هذا النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله وكذلك تاريخ الكشف كما أنه من خلال نفس النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب الي مركز التأهيل، وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن على كل طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة اصطحاب التقارير الطبية الدالة على إعاقتهم بشرط أن تكون مختومة وموثقة من إحدى المستشفيات الحكومية.