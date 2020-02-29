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تشامبيون هولدينج الأمريكية تخسر دعوى التحكيم ضد مصر بـ500 مليون دولار

السبت، 29 فبراير 2020 04:02 م
تشامبيون هولدينج الأمريكية تخسر دعوى التحكيم ضد مصر بـ500 مليون دولار لمستشار دكتور/ أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم

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تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، من إنقاذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد عن 500 مليون دولار أمريكى، فى الدعوى التحكيمية رقم 2 لسنة 2016 ICSID Case No. ARB، المقامة من شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والدكتور محمود وهبة وآخرين ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى بواشنطن "الإكسيد".

 

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث باسمها هذا الانتصار رقم من 11 التى تحققه الهيئة لصالح الدولة المصرية فى قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولى خلال السبعة أعوام الأخيرة، ويعتبر تحقيق نصر غالى على شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والذى جنب الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن خمسمائة مليون دولار أمريكى ما يعادل 7 مليارات و800 مليون جنيه مصرى تمثل قيمة الأضرار التى يزعم المحتكمون تكبدها فى هذا النزاع.

 

وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة فى مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة الأهلى للأقطان شركة مساهمة مصرية لإنتاج وتسويق وتجارة الأقطان والمنتجات القطنية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولى ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد معركة تحكيمية استمرت أربعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار فى ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة فى الدفاع عن الدولة المصرية فى تلك القضية.

 

الجدير بالذكر أن قسم المنازعات الخارجية برئاسة المستشار أبو بكر صديق، وبإشراف المستشار عبد الحميد النجاشى، تمكنت من تجنيب الخزانة العامة دفعها الـ7 سنوات الماضية ما يعادل 6 مليارات 183 مليون دولار أمريكى 174 مليون يورو ومليارين و400 ملايين جنيها مصريا تقريبا هى قيمة مطالبات المستثمرين فى تلك المنازعات


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