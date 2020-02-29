ترامب: نعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا أخيرا

واشنطن (رويترز)

أثنى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الاتفاق الذى وقعته واشنطن وحركة طالبان اليوم السبت بوصفه خطوة لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة وإعادة القوات الأمريكية من أفغانستان.

ونقل بيان للبيت الأبيض عن ترامب قوله فيما يتعلق بالاتفاق المبرم فى الدوحة "نعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا أخيرا وإعادة قواتنا إلى الوطن".

وفى السياق ذاته، وصف زعيم حركة طالبان أفغانستان، الملا هبة الله أخند زاده، توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، بـ"الانتصار العظيم".،

وأكد زعيم طالبان، في فيديو بثته الحركة على مواقع تابعه لها، التزام الجماعة بالاتفاق المبرم مع أمريكا، قائلا: "روعي في توافق طالبان مع الجانب الأمريكي الأصول والضوابط الشرعية، كما أنه يوافق المعايير الدولية، لذا فإنه يعتبر عهد ووعد من قبل الجماعة والشعب الأفغاني، وصار لزاماً على الجميع تطبيقه وتنفيذه".

وشدد هبة الله أخند زاده ، على ضرورة تحمل المسئولية قائلا: "على جميع مسئولي الحركة وأفرادها وفي العموم على جميع المواطنين ألا ينقضوا هذا التوافق والميثاق، وأن يستشعر الجميع بالمسئولية تجاه ذلك، لأنه لا حظ للغدر والمكيدة في الإسلام، كما أنها تعتبر من الذنوب العظام، لكن إن حصل النقض أو المخالفة من قبل الجانب الآخر، فإن على جميع الشعب أن يكون على استعداد تام للدفاع كالماضي".

وقال زاده : "تؤمن الحركة بالعلاقات الإيجابية المتبادلة مع جميع دول العالم وخاصة دول المنطقة، وتلتزم بضوابط حسن الجوار مع الدول المجاورة".