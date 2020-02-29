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ترامب: بومبيو سيشهد توقيع اتفاق بين أمريكا وطالبان

السبت، 29 فبراير 2020 01:08 ص
ترامب: بومبيو سيشهد توقيع اتفاق بين أمريكا وطالبان ترامب
رويترز

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 أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب امس الجمعة أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيشهد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
 
ومن المنتظر توقيع الاتفاق فى الدوحة غدا السبت.
 
ودعا ترامب فى بيان حركة طالبان والحكومة الأفغانية "لاغتنام هذه الفرصة من أجل السلام" قائلا إذا أوفوا بالتزاماتهم "سيكون لدينا سبيل قوى للمضى قدما لإنهاء الحرب فى أفغانستان وإعادة جنودنا إلى أرض الوطن".
 

كما أعلن المتحدث باسم المكتب السياسى لحركة طالبان سهيل شاهين أن الحكومة الأفغانية سوف تُطلِق سراح 5 آلاف من عناصر الحركة عقب توقيع اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، كما أكد شاهين- فى تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية،  أن الحركة ستطلق حتما محادثات بين الأطراف الأفغانية عقب توقيع الاتفاق.

غير أن المسئول الطالباني أوضح أن تدابير بناء الثقة ستكون شرطا مسبقا لإجراء حوار بين الأطراف الأفغانية.
ووفقا له، فإن الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 5 آلاف من سجناء الحركة في أولى خطوات بناء الثقة، في المقابل ستطلق طالبان سراح ألف شخص من قوات الأمن الأفغانية.

من جانب اخر لقى ما لا يقل عن 7 مسلحين من حركة "طالبان" مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة في إقليم بلخ شمال أفغانستان.

وأفاد فيلق شاهين /209/ التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية  بأن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت في وقت متأخر بمنطقة دولاباد مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين السبعة الذين كانوا يستقلون السيارة.
وأضاف البيان أن الانفجار لم يسفر عن وقوع خسائر في صفوف أفراد الأمن والمدنيين.. ولم تعلق حركة طالبان على هذا الحادث حتى الآن.
جدير بالذكر أن طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة غالبا ما يستخدمون العبوات الناسفة محلية الصنع لاستهداف مسؤولي الأمن والحكومة والموظفين، بيد أن معظم هذه العبوات تسفر عن مقتل أو إصابة المدنيين العاديين.

 


دونالد ترامب

مايك بومبيو

طالبان

افغانستان

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