اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 مارس 2020 12:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع سهم مصر الجديدة للإسكان فى فبراير بسبب عدم تقدم أحد لعقد الإدارة

السبت، 29 فبراير 2020 11:00 م
تراجع سهم مصر الجديدة للإسكان فى فبراير بسبب عدم تقدم أحد لعقد الإدارة ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 73.87% خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 5.57 جنيه للسهم، بحجم تداول بلغ 42.7 مليون ورقة مالية بقيمة 714.8 مليون جنيه، وجاء هذا التراجع الكبير بعد إعلان الشركة يوم 24 من هذا الشهر، عن عدم تقدم أحد لعقد إدارة الشركة من 7 إلى 10 سنوات، وأنها وضعت خطة بديلة لتطوير الشركة وسيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، كما أنها تعكف على وضع استراتيجية متكاملة للتطوير لتطبيقها في السنوات المقبلة.
 
وأقرت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى شهر أغسطس الماضي، خطة لطرح إسناد إدارة الشركة إلى أخرى ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري، مع استحواذها على 10% من أسهم الشركة ضمن عملية طرح حصة حتى 25% من الأسهم المملوكة للقابضة للتشييد والتعمير. 
 
وبعدها فى نوفمبر، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشاداً بالشروط الأساسية للتعاقد، كما اعتمدت كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة.
 
وحددت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى نوفمبر الماضى الموعد النهائي لتلقي العروض الفنية والمالية من الشركات المتقدمة للمشاركة في الإدارة يوم 23 فبراير الجارى، واشترت 4 شركات وهى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وبالم هيلز للتعمير، وبي بي أي بارتينرز للاستثمار المباشر، ودار الأركان للتطوير العقاري، كراسة الشروط الخاصة بالمشاركة في إدارة مصر الجديدة للإسكان، ولكن لم يتقدم أحد.
 
فى سياق آخر أقرت البورصة المصرية، قيد زيادة رأسمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من 111.257 مليون جنيه إلى 333.77 مليون جنيه، بإصدار 890.05 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرشاً للسهم تمويلاً من الأرباح المرحلة للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2019 بواقع سهمين لكل سهم أصلى، كما أقرت البورصة زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.
 
 
 
 

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

مصر الجديدة للإسكان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شركات البورصة المصرية ترفع رأسمالها بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال شهرين

السبت، 29 فبراير 2020 09:36 ص

شركات البورصة المصرية توزع 128 مليون جنيه أرباحاً للمساهمين خلال 60 يوماً

السبت، 29 فبراير 2020 06:00 ص

تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 29 فبراير 2020 03:00 ص

"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 29 فبراير 2020 01:00 ص

بورصات الخليج حمراء بختام تعاملات آخر أسبوع في فبراير بسبب مخاوف "كورونا"

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:00 م

أسواق: استقرار أسعار الأرز والفول والصوريا.. وتراجع الألومنيوم والنحاس

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 66 قطعة ديناميت داخل منزل عامل بقنا

ضبط 66 قطعة ديناميت داخل منزل عامل بقنا

جميع أهداف مباريات ذهاب ربع نهائي دورى ابطال افريقيا.. فيديو

جميع أهداف مباريات ذهاب ربع نهائي دورى ابطال افريقيا.. فيديو

متحدث الوزراء: أجهزة جديدة لقياس درجات حرارة المسافرين داخل المطارات

متحدث الوزراء: أجهزة جديدة لقياس درجات حرارة المسافرين داخل المطارات

وزيرة الصحة: "82% من مصابى كورونا عالميا بيخفوا لوحدهم"

وزيرة الصحة: "82% من مصابى كورونا عالميا بيخفوا لوحدهم"

وزيرة الصحة لـ عمرو أديب: "كورونا احتمال كبير يجيلنا ومستعدون لأسوأ سيناريو"

وزيرة الصحة لـ عمرو أديب: "كورونا احتمال كبير يجيلنا ومستعدون لأسوأ سيناريو"

الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم

ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم

حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح

حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة