تدريب 80 إمام فى معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية.. صور

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية دورة تدريبية لـ80 إمام من وزارة الأوقاف بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهى دورة مكثفة في ثلاثة أيام عن فقه الصيام وأخلاق الصائمين حاضر فيه اليوم فضيلة الدكتور بكر زكي عوض، استاذ بجامعة الأزهر والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية.
وقال الشيخ خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى بيان اليوم ، إن الوزارة تسعى جاهدة بقيادة الوزير لنشر صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني من خلال عدة محاور من أهمها المداومة على تدريب السادة الأئمة وعقد الدورات التى تسهم في مناقشة القضايا التى تهم المجتمع وتسهم في تعريف الناس بوسطية الاسلام ومحاربة التشدد والتعصب متمنيا التوفيق لجميع الأئمة.
وينتهي التدريب بزيارة لمكتبة الأسكندرية كأحد أهم المعالم الثقافية بمصر والعالم ليجمع التدريب بين التعليم والثقافة والتنوير، وأعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، عن الخطة الدعوية لشهر رجب لسنة 1441.
وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام إدارة الدعوة بالأوقاف إن الخطة الدعوية لشهر رجب تتضمن 660 أمسية دينية على مستوى مساجد بالمحافظة.
وأضاف عبد البصير ، أن كل إدارة بالأوقاف تلتزم بخمس عشرة أمسية أسبوعية في إحدى عشرة إدارة بمجموع 165 أمسية في أربعة أسابيع، ليكون مجموع الأمسيات 660 أمسية دينية مع دورية تغيير المساجد على أن تشمل هذه الأمسيات المناطق الحضرية والريفية، مشيرا الى أن الخطة تتضمن خمس أسابيع، حيث أن الأسبوع الأول سيتضمن الحديث عن شهر رجب بين الغلو والجفاء، ووجوب مراعاة الأشهر الحرم.
الدورة التدريبية للأئمة
الدورة التدريبية للأئمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة