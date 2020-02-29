تدريب 80 إمام فى معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية.. صور

وقال الشيخ خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى بيان اليوم ، إن الوزارة تسعى جاهدة بقيادة الوزير لنشر صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني من خلال عدة محاور من أهمها المداومة على تدريب السادة الأئمة وعقد الدورات التى تسهم في مناقشة القضايا التى تهم المجتمع وتسهم في تعريف الناس بوسطية الاسلام ومحاربة التشدد والتعصب متمنيا التوفيق لجميع الأئمة.

وينتهي التدريب بزيارة لمكتبة الأسكندرية كأحد أهم المعالم الثقافية بمصر والعالم ليجمع التدريب بين التعليم والثقافة والتنوير، وأعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، عن الخطة الدعوية لشهر رجب لسنة 1441.