تحصين 85 ألف من الثروة الحيوانية ضد مرض الجلد العقدي ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية "بداية من فبراير الحالى وتستمر لمدة شهر كامل"، طبقا لخطة التحصين التي أعدتها مديرية الطب البيطري، وتستهدف تغطية كافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها "خلال الفترة من 1 إلى 26 فبرايرالجاري"، قد وصل إلى 85ألف و54 بواقع: 76906 رأس من الأبقار، و8146 رأس من الأغنام، وذلك، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

ويذكر أن محافظ بني سويف قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

كما تجدر الإشارة إلى أن تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قد كشف أنه طبقًا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، يوضح أن أطباء الطب الوقائى بالمديرية قاموا بتحصين (3189) رأسا من الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع وتحصين (10,602) رأس من الماشية ضد مرض (جدرى الماشية – جدرى الأغنام) خلال الفترة من 9/2/2020 إلى 15/2/2020.

وأكد تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالخدمات البيطرية، عقد 3 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، فيما عقدت 6 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور، و3 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى بعض القرى والمراكز فى نطاق المحافظة، وتواصل مديريات الطب البيطرة بمحافظات الجمهورية تكثيف برامج التوعية للمربين عن أهمية تحصين الماشية للحافظ على الثروة الحيوانية.