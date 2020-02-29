تجديد ندب عادل عبدالغفار مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لوزارة التعليم العالى

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قراراً بتجديد ندب الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة مستشاراً إعلامياً ومتحدثاً رسمياً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

يذكر أن المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد شهد خلال الفترة الماضية تطويرا فى أدائه المهني، حيث تمكن المركز من تدفق المعلومات والأخبار حول الأنشطة والفعاليات والإنجازات المختلفة التى تقدمها قطاعات الوزارة، وكذا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة بما حقق تغذية وسائل الإعلام بكافة ما تشهده هذه القطاعات من أنشطة وفعاليات.

ونجح المركز الإعلامى للوزارة فى توظيف مواقع التواصل الاجتماعى ، و الإنتاج الرقمى على مستوى إنتاج الإنفوجرافات، والفيديوجرافات، والفيديوهات القصيرة، والأفلام التسجيلية، والصور، فى التواصل مع الإعلام و الرأى العام.

كما شهد المركز الإعلامى تطورا ملحوظا على مستوى سرعة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التى تتناول مجالات التعليم العالي، إضافة إلى السرعة فى التعامل مع الأزمات الطارئة التى يشهدها المجتمع الأكاديمى ، ودعم إدارات الإعلام والعلاقات العامة بالجامعات فى إدارة الأزمات الطارئة التى تحتاج إلى سرعة التحرك الإعلامي.

وشغل الدكتور عادل عبد الغفار منصب المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة، كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، وترأس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى.

وأشرف عبد الغفار على إعداد خطط استراتيجية وحملات للتوعية بمصر وعدد من الدول العربية، وتقييم عدد من البرامج الأكاديمية بكليات الإعلام بالجامعات العربية، وشغل عضوية عدد من اللجان الوطنية المعنية بخدمة المجتمع، وشارك بالتدريس والتدريب والإشراف العلمى بعدد من المؤسسات الوطنية والعربية.

ويشارك عبدالغفار كمحكم علمى بلجان ترقية أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات العربية، ومشرف على عدد من الرسائل العلمية بعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعربية، وأثرى المكتبة الإعلامية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية فى مجالات الإعلام والاتصال السياسى والرأى العام، وصنفت بحوثه العلمية ضمن أهم 5 بالمائة الأكثر استشهادا بها على المستوى العربى فى العلوم الاجتماعية، وحظى بتكريم عدد من المؤسسات المصرية والعربية.