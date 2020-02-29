اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تجديد ندب عادل عبدالغفار مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لوزارة التعليم العالى

السبت، 29 فبراير 2020 12:08 م
تجديد ندب عادل عبدالغفار مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لوزارة التعليم العالى الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قراراً بتجديد ندب الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة مستشاراً إعلامياً ومتحدثاً رسمياً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

 

يذكر أن المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد شهد خلال الفترة الماضية تطويرا فى أدائه المهني، حيث تمكن المركز من تدفق المعلومات والأخبار حول الأنشطة والفعاليات والإنجازات المختلفة التى تقدمها قطاعات الوزارة، وكذا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة بما حقق تغذية وسائل الإعلام بكافة ما تشهده هذه القطاعات من أنشطة وفعاليات.

 

ونجح المركز الإعلامى للوزارة فى توظيف مواقع التواصل الاجتماعى ، و الإنتاج الرقمى على مستوى إنتاج الإنفوجرافات، والفيديوجرافات، والفيديوهات القصيرة، والأفلام التسجيلية، والصور، فى التواصل مع الإعلام و الرأى العام.

 

كما شهد المركز الإعلامى تطورا ملحوظا على مستوى سرعة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التى تتناول مجالات التعليم العالي، إضافة إلى السرعة فى التعامل مع الأزمات الطارئة التى يشهدها المجتمع الأكاديمى ، ودعم إدارات الإعلام والعلاقات العامة بالجامعات فى إدارة الأزمات الطارئة التى تحتاج إلى سرعة التحرك الإعلامي.

 

وشغل الدكتور عادل عبد الغفار منصب المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة، كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، وترأس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى.

 

وأشرف عبد الغفار على إعداد خطط استراتيجية وحملات للتوعية بمصر وعدد من الدول العربية، وتقييم عدد من البرامج الأكاديمية بكليات الإعلام بالجامعات العربية، وشغل عضوية عدد من اللجان الوطنية المعنية بخدمة المجتمع، وشارك بالتدريس والتدريب والإشراف العلمى بعدد من المؤسسات الوطنية والعربية

ويشارك عبدالغفار كمحكم علمى بلجان ترقية أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات العربية، ومشرف على عدد من الرسائل العلمية بعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعربية، وأثرى المكتبة الإعلامية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية فى مجالات الإعلام والاتصال السياسى والرأى العام، وصنفت بحوثه العلمية ضمن أهم 5 بالمائة الأكثر استشهادا بها على المستوى العربى فى العلوم الاجتماعية، وحظى بتكريم عدد من المؤسسات المصرية والعربية.


التعليم العالى

عادل عبد الغفار

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة