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تجديد حبس عاطل بتهمة قتل جاره فى عين شمس 15 يوما

السبت، 29 فبراير 2020 07:19 م
تجديد حبس عاطل بتهمة قتل جاره فى عين شمس 15 يوما أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل جاره، 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
وقال المتهم، بإن المجنى عليه هو من تطاول على والده بالسباب متناسيا كبر سنه، وقام بإهانته أمام الجيران وسحله فى الشارع وضربه حتى طرحه على الأرض . 
 
 
وأضاف المتهم، أن المجني عليه استعان بأهله وأقاربه وتكالبوا على والده وانهالوا عليه ضربا وركلا، الأمر الذي جعله يستشيط غضبا وتدخل لنصرة والده واستل سكينا وتوجه صوب المجنى عليه وانهال عليه بكل انتقام طعنا في كل منطقة بجسده ولم يتركه إلا جثة هامدة، قائلا: "يستاهل شتم أبويا وذله قدام الناس".
 
تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات العامة لأحد الأشخاص (عامل - 49 سنة - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية وسبق اتهامه في "9" قضايا آخرهم قضية "مخدرات") ووفاته متأثراً بإصابته بجرح طعنى بأجزاء متفرقة من جسده.
 
 
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشخص آخر (مالك محل قطع غيار -52 سنة – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بسبب خلافات حول الجيرة تدخل على إثرها نجل الأخير (عاطل – مقيم بذات عنوان والده – له معلومات جنائية وصادر ضده حكم قضائي بالحبس لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وسبق ضبطه واتهامه في قضية "قتل") حيث قام بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته التي أودت بحياته.
 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط الجانى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.
 
 
الشروع فى ارتكاب جريمة هو جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو لم يتم تنفيذها، ووصف قانون العقوبات الشروع بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
 
 
أما عن العقوبات المقررة للشروع فى تنفيذ جريمة، فقد نصت عليها المادة 46 من قانون العقوبات، بأن يعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
 

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