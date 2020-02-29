بلغاريا تنوى إرسال ألف عسكرى إلى الحدود مع تركيا لمنع تدفق المهاجرين

صوفيا أ ش أ

أعربت بلغاريا، الجمعة، عن استعدادها لنشر قوات إضافية على حدودها مع تركيا لمنع تدفق ألوف المهاجرين الذين فتحت تركيا حدودها أمامهم نحو الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الدفاع البلغارى كراسيمير كاراكاتشانوف، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم، أن حكومة صوفيا مستعدة لإرسال ألف عسكرى ومعدات عسكرية إضافية إلى الحدود التركية، مشيرا إلى أن شرطة الحدود كانت قد منعت اليوم مجموعتين مؤلفتين من نحو 30 مهاجرا من دخول أراضى البلاد.

وشددت بلغاريا التى تربطها حدود برية تمتد لأكثر من 300 كيلومتر مع تركيا على أنها لن تسمح بتدفق المهاجرين إلى أراضيها، فى وقت تعزز فيه الإجراءات الوقائية عند الحدود لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد واجتياحه البلاد.

وأفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة بأن مئات المهاجرين المتواجدين فى تركيا قد وصلوا إلى حدود اليونان وبلغاريا اليوم، بعد إعلان مسؤول تركى رفيع المستوى أن أنقرة لن تمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية التصعيد العسكرى فى إدلب السورية.