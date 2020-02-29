اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 05:57 م
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بريطانيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 23 عقب تسجيل 3 حالات جديدة

السبت، 29 فبراير 2020 05:10 م
بريطانيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 23 عقب تسجيل 3 حالات جديدة محاولات انتاج عقار لكورونا
أ ش أ

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سجلت انجلترا، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة المتحدة إلى 23 حالة، وذلك وفقا لما ذكرته قناة (سكاى نيوز) البريطانية، وقال كبير المسؤولين الطبيين فى بريطانيا كريس ويتى، اليوم السبت، إن مصابين اثنين عادا مؤخرا من إيطاليا، والمصاب الثالث من آسيا، مضيفا أن الحالات الثلاثة من مقاطعات جلوسترشير وهارتفوردشاير وبيركشير.
 
وفى سياق متصل، حظرت فرنسا جميع التجمعات العامة التى تتضمن تواجد أكثر من 5 آلاف شخص فى أماكن مغلقة فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد وتزايد أعداد الدول التى ينتشر بها الفيروس.
 
أكد أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسى أنه  تم منع التجمعات التى يزيد قوامها عن 5000 شخص بمكان واحد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها
 
وفى وقت سابق تحدث وزير الصحة الفرنس حول الوضع فى ظل انتشار فيروس كورونا فى البلاد، لوسائل الإعلام، قائلا "لكى نكون واضحين لا يمكن إغلاق الحدود وهذا أمر غير واقى وليس مناسب، وليس هناك صحة من تداوله"، وأضاف الأمر حتى لا يحتاج إلغاء أى فعالية رياضية أو اجتماعية، ونحن نتابع يوما تلو الأخر الوضع من المختصين.
 
وكانت وزارة الصحة البريطانية، قد أعلنت يوم الخميس الماضى، أنه تم السماح بخروج 130 سائحا من أصل 700 سائح كانوا قد خضعوا للحجر الصحى فى فندق "كوستا أديجى بالاس" الواقع فى جزيرة "تنريفي" بالمحيط الأطلنطى للاشتباه فى إصابتهم بفيروس "كورونا".
 
وذكرت قناة "سكاى نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن أكثر من 160 سائحا بريطانيا كانوا ضمن نزلاء الفندق الذى اكتشف فيه إصابة طبيب إيطالى بفيروس كورونا.
 
وأضافت القناة أنه تم السماح بإطلاق النزلاء بعد أن تبين مجيئهم الفندق بعد 24 من فبراير؛ حيث كان قد تم نقل الطبيب المصاب إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم يتبين بعد ما إذا كان نزلاء بريطانيين من بين المطلق سراحهم أم لا
 

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه البريطانيه

فرنسا

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