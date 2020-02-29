بالأسماء.. نتائج انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أسفرت النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، ،التي جرت أمس الجمعة عن فوز كل ثلاثة مرشحين بمقاعد شعبة الكهرباء، وهم، المهندس محمد محمود ربيع حجاج، بحصوله على 986 صوتًا، والمهندس باسم عبد المحسن حجازي، بحصوله 898 صوتًا، والمهندس سالم إسماعيل علي وشهرته "سالم العشري"، بحصوله على 866 صوتًا.

وفاز مقعدي شعبة الميكانيكا، المهندس حلمي حسن حلمي فايد، بحصوله على 644 صوتًا، والمهندس محمد محمد حسن النواصرة بحصوله على 630 صوتًا.

كما فاز بمقعد شعبة الهندسة المدنية، المهندس أحمد بدر الدين عاطف قطب، وحصل على 580 صوتًا، والمهندس السيد عبد اللطيف عبد الحميد سليمان، بمقعد شعب "الغزل والتعدين والكيمياء"، وحصل على 784 صوتًا.

وقال المهندس سامح تاوضرس مينا، آمين صندوق نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى بالقاهرة، إن الانتخابات شهدت مشاركة ما يقرب من 2200 مهندسًا، وحرص خلالها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى عكست الوجه الحضارى للمهندسين، موضحا أن 82 مستشار من النيابة الإدارية يشاركون فى الإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات، و التى انطلقت صباح اليوم، الجمعة، من بينهم 77 مستشار موزعين على لجان التصويت، وبمشاركة 300 موظف وادارى من العاملين بالنقابة الفرعية.

وأضاف رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، أن إعلان النتائج سيتم من خلال النقابة العامة، بعد تجميع كافة نتائج التصويت فالنقابات الفرعية على مستوى 25 محافظة، لافتا إلى أن إقبال المهندسين على التصويت بدأ قويا مع بداية فتح باب التصويت، إلا أن الأعداد شهدت هدوء فى الوقت الحالى لظروف الصلاة، مؤكدا أن الإقبال فى التجديد النصفى هذه المرة، تفوق اعداده التجديد النصفى السابق.

وكانت أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب التصويت، فى العاشرة، من صباح الجمعة، بانتخابات التجديد النصفى لعام 2020، لمجالس الشعب، ومجالس النقابات الفرعية، وذلك فى 25 نقابة فرعية بالمحافظات، بواقع 33 لجنة للتصويت بأنحاء الجمهورية، الجمعة 28 فبراير 2020، وتستمر عمليات التصويت حتى السابعة مساء، لتبدأ عمليات الفرز لأصوات الناخبين، تحت إشراف قضائى كامل.