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انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة دون إصابات.. صور

السبت، 29 فبراير 2020 08:11 م
انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة دون إصابات.. صور انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد حى الخليفة انهيار عقار خالى من السكان، جنوب القاهرة، دون أن يسفر عن إصابات للمارة، حيث وردت إشارة لغرفة عمليات الحى بانهيار عقار رقم 6 درب القطانة من شارع بدر الدين الونائي بالسيدة عائشة، وعلى الفور تحركت الإدارات المعنية بالحى إلى الموقع، وتبين أن العقار خالى من السكان ولم تقع إصابات والعقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ذات حوائط حاملة واسقف خشبية ووتم البدء فى استكمال إزالة العقار لخطورته على المارة والعقارات المجاورة بمعرفة مقاول الإزالات بالحى.
 
 
وكان حى الخليفة جنوب القاهرة، شهد منذ أيام انهيار عقار مكون من 4 أدوار خالى من السكان صادر له قرار هدم كلى رقم 76 لسنة 2004 ، حيث وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمعاينة العقارات المجاورة له للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار حفاظا على حياة سكانها والتأكد من سلامتها الإنشائية من خلال لجان المنشآت الآيلة للسقوط، وكتابة تقرير بحالة العقارات، وكذلك رفع مخلفات الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك .
 
وفى السياق كانت أجهزة حى السيدة زينب جنوب القاهرة، أزالت عقار آيل للسقوط، بعد انهياره بشكل جزئى، بسبب الأمطار التى تعرضت لها العاصمة أول أمس، وأكد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، أن العقار كان صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض عام 2015، موضحا أن العقار رقم 1 زقاق أبى ربيع من عطفة الروبى حارة المصبغة شياخة طولون، حيث انهار أجزاء من الجانب الأيمن للعقار بالدورين الثانى والثالت جراء سقوط الأمطار وأصبح يمثل خطورة داهمة على الأرواح والعقارات المجاورة وبالبحث تبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض. 
 
وتابع رئيس الحى فى بيان، إنه على الفور تم إزالة الخطورة مع الإخلاء الفورى للسكان برقم 28 لسنة 2015 وتم تنفيذ الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض حفاظا على الأرواح والممتلكات والعقارات المجاورة، وتم التنفيذ عن طريق الحى والمختصين بالإدارة الهندسية المنسق العام للاداره الهندسيه و مشرفى المربعات. 
 
 
انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة (2)
انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة

انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة (3)
انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة

انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة (4)
انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة

انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة (5)
انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة

انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة (1)
انهيار عقار خالى من السكان بحى الخليفة
 
 

القاهرة

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