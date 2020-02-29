انهيار شرفة منزل دون وقوع إصابات بطنطا

الغربية – عادل ضرة

شهد شارع ثروت بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، صباح اليوم السبت انهيار شرفة منزل دون وقوع إصابات، وانتقلت قوة امنية ومسئولي الحي لمكان البلاغ، وتم فرض كردون امنى حول المنزل، حيث تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بانهيار شرفة منزل بشارع ثروت بمدينة طنطا، دون وقوع إصابات، انتقلت قوات الحماية المدنية، وشرطة النجدة ومسئولي الحي لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل، وتشكيل لجنة هندسية من المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل وإعداد تقرير عاجل حوله.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، قد سيطرت على حريق نشب داخل منزل قبل تصاعد النيران للمنازل المجاورة بشارع طه الحكيم مدينة طنطا، كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد زكريا حجازى مأمور قسم أول طنطا يفيد باندلاع حريق داخل منزل بشارع طه الحكيم دائرة القسم .

على الفور انتقلت الحماية المدنية وضباط البحث الجنائى، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة عن الحريق قبل تصاعده للمنازل المجاورة والوقوف على آخر التطورات وعمل التحريات الأمنية لمعرفة أسباب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كانت قرية ميت السراج التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قد شهدت اندلاع حريق هائل فى مزرعة أرانب، وأتت النيران على محتوياتها ونفوق أعدد كبيرة من الأرانب، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت بمساعدة الأهالى من إخماد النيران.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى مزرعة أرانب بقرية ميت السراج، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وأتت النيران على محتويات المزرعة ونفوق الأرانب الموجودة بها، وقام الأهالى بمساعدة رجال الشرطة فى إخماد النيران المشتعلة فى المزرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.