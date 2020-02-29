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اليونان تعلن منع عبور 4 آلاف مهاجر غير شرعى قادمين من تركيا

السبت، 29 فبراير 2020 12:03 م
اليونان تعلن منع عبور 4 آلاف مهاجر غير شرعى قادمين من تركيا الحدود التركية اليونانية
كتب محمد عبد العظيم

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قررت اليونان منع عبور 4 آلاف مهاجر غير شرعي قادمين من الأراضى التركية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وفيما أظهرت لقطات حية لتليفزيون سكاي باليونان إطلاق الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على مجموعات من المهاجرين كانت ترشقها بالحجارة عبر الحدود مع تركيا.

وظهرت في اللقطات مجموعات من الأشخاص تقذف الحجارة صوب الشرطة اليونانية من الجانب التركي للحدود صباح اليوم السبت. ولا تسمح السلطات لوسائل الإعلام بالاقتراب من الجانب اليوناني للحدود وتبقيها على مسافة نحو كيلومتر. وقال شاهد من رويترز إن المنطقة تنتشر فيها رائحة الغاز المسيل للدموع بكثافة.

ومنعت عناصر حرس الحدود اليونانيون مئات المهاجرين، من دخول البلاد، وفق ما أفادت الشرطة، بعد ساعات على إعلان أنقرة أنها لن تمنعهم من العبور إلى أوروبا.

وتوجه رئيس الأركان العامة اليوناني ووزير الشرطة إلى المنطقة بينما أكدت الحكومة رفع التأهّب على الحدود "إلى أقصى درجة ممكنة".

وفي وقت سابق، الجمعة، قالت مصادر حكومية إن اليونان عززت إجراءات المراقبة على الحدود البحرية والبرية مع تركيا بعد التطورات التي وقعت الليلة الماضية في إدلب السورية.

وقال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع بعد الآن اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا في ردّ منها على مقتل 33 جندياً تركياً في غارة جوية شنتها القوات الحكومية السورية في إدلب.

يأتي ذلك فيما نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية فيديو يظهر مهاجرين يتدفقون إلى "أدرنة" التركية، قاصدين أوروبا يسيرون على شكل مجموعات نحو القرى الحدودية مع اليونان.

وذكرت المصادر التي طلب عدم الكشف عن هويتها أن أثينا على اتصال أيضاً بالاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي في هذا الصدد.


اليونان

اخبار اليونان

تركيا

الحدود اليونانية التركية

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