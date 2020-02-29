اليوم السابع: مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، توقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق حول ملء سد النهضة، والحقيقة الكاملة حول إصابة الأجانب في مصر بـ"كورونا"، فضلا عن تغيطات رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

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