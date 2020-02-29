اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 08:01 م
خالد صلاح
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اليوم السابع: مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة

السبت، 29 فبراير 2020 06:37 م
اليوم السابع: مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة عدد اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، توقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق حول ملء سد النهضة، والحقيقة الكاملة حول إصابة الأجانب في مصر بـ"كورونا"، فضلا عن تغيطات رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.
 
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سد النهضة

اتفاق سد النهضة

توقيع اتفاق سد النهضة

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