النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

كتب ـ محمد عبد العظيم

قررت دولة النمسا الحظر على المسافرين من إيران دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "العربية"، وفيما قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة مع 327 حالة في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 79251 حالة حتى الآن، وبلغ عدد الوفيات بالفيروس داخل الصين 2835 حالة بنهاية أمس الجمعة وذلك بزيادة 47 حالة عن اليوم السابق، وأعلن إقليم هوبي، موطن الفيروس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة منها 37 بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.