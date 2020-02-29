المكسيك تسجل حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا

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ارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك إلى 3 حالات، بعد أن أكدت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل حالة إصابة إضافية اليوم، وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم السبت، أن هناك حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى مدينة "كولياكان" بولاية "سينالوا" المكسيكية، وحالتى إصابة فى "مكسيكو سيتي".

تجدر الإشارة، إلى أن وزير الصحة البرازيلى أكد يوم الأربعاء الماضى تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لرجل برازيلى يبلغ من العمر 61 عاما وصل إلى ساو باولو بعد عودته من إيطاليا.

وكانت المكسيك قد أعلنت، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

وفى وقت سابق قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تفشى فيروس "كورونا" الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة"، داعيا الدول إلى مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وأضاف جيبريسوس، فى تصريح أوردته قناة سكاى نيوز، يوم أمس الخميس - "هناك احتمال لتفشى الفيروس بصورة وبائية، هذا ليس وقت الخوف بل وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار ، تسجيل 15 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس (كورونا) من بينها 10 حالات فى العاصمة كابول، إلى جانب عدد من الأقاليم الأخرى.

وقال ميار إنه "تم تسجيل 5 حالات مشتبه فى حملهم للفيروس داخل العاصمة كابول".. مُشيرًا إلى أن الإصابات شملت مدينة كابول وأقاليم بغلان وهرات وجور. ومن بين 10 مشتبه فى إصابتهم فى بالفيروس فى كابول قال ميار إن 5 تبين عدم إصابتها بالمرض.