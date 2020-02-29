اليوم السابع
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المرصد السورى: مقتل 10 من عناصر حزب الله فى سراقب بريف إدلب

السبت، 29 فبراير 2020 12:18 م
المرصد السورى: مقتل 10 من عناصر حزب الله فى سراقب بريف إدلب ريف ادلب
أ ش أ

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أعلن المرصد السورى السورى لحقوق الإنسان ومقره العاصمة البريطانية لندن، مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر من حزب الله اللبناني، بينهم قياديون، وذلك خلال المعارك الدائرة فى مدينة سراقب ومحيطها بريف إدلب بين القوات السورية وفصائل المعارضة، وذكر المرصد - فى بيان على موقعه الرسمى - أن المعارك تتواصل فى محيط سراقب، فى الوقت الذى تم فيه رصد حشود عسكرية لقوات حزب الله فى محيط سراقب وريف حلب الجنوبي.
 
وكانت روسيا قد حذرت تركيا، من توسيع عملياتها الحربية فى سوريا، وكشفت عن تحريك فرقاطتين محملتين بصورايخ كروز باتجاه السواحل السورية.
 
نشرت قناة العربية خبرا عاجلا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش بانه يجب إعطاء فرصة للدبلوماسية لإنهاء الصراع فى إدلب.
 
وأعرب جوتيريش عن قلق عميق إزاء التصعيد الأخير فى إدلب وتداعياته.
 
أعلن البيت الأبيض، الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والتركى أردوغان اتفقا على ضرورة "وقف سوريا وروسيا هجومهما فى إدلب"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.
 
وكان المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، صرح اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسى الوضع فى إدلب السورية، وأعربوا عن قلقهم بشأن التصعيد الأخير هناك.
 
وأضاف بيسكوف - عقب اجتماع الرئيس الروسى مع أعضاء المجلس وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "الجانب التركى لم يبلغنا بوجود العسكريين الأتراك فى أماكن تجمع الإرهابيين فى إدلب"، لافتًا إلى أن "العسكريين الأتراك قتلوا فى مناطق العمليات الهجومية التى قامت بها العصابات الإرهابية".
 
وأشار إلى أن الجنود الأتراك قتلوا خارج نطاق نقاط المراقبة، مؤكدًا أن القوات التركية فشلت فى السيطرة على أعداد كبيرة من المسلحين ومنع أعمالهم العدائية تجاه المواقع الروسية.
 

سوريا

المرصد السورى

حزب الله

سراقب

ريف ادلب

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