المجر تعزز أمن حدودها بعد بحث أوربان وأردوغان قضية الهجرة

بودابست (رويترز)

قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، إن بلاده ستعزز أمن حدودها الجنوبية بعد أن أبلغه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن بلاده لم تعد قادرة على كبح تدفق المهاجرين.

وقال المكتب الصحفى للحكومة المجرية فى بيان صحفى صدر فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة "أثناء اتصال هاتفى فى وقت سابق اليوم حول الهجرة والوضع الحالى للحرب فى سوريا، أبلغ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء أوربان بوجود ضغوط هائلة على تركيا التى لم تعد قادرة على كبح تدفق المهاجرين".

واجتمع أوربان مع مجلس الوزراء الأمنى الذى قرر "ضرورة أن تعزز المجر حماية حدودها وأن تولى اهتماما خاصا بالمستجدات فى ممر البلقان الذى يستخدمه المهاجرون".

وتوجه لاجئون فى تركيا صوب الحدود الأوروبية يوم الجمعة على أثر إعلان مسؤول فتح الحدود ردا على تصعيد الحرب فى سوريا حيث قتل 33 جنديا تركيا على أيدى قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا، وذكر الاتحاد الأوروبى أن أنقرة لم تعلن رسميا أى تغيير فى سياستها المتعلقة بالوضع على الحدود.

وفاز أوربان، وأحد أشد المعارضين لهجرة المسلمين إلى أوروبا، بفترة ثالثة فى السلطة عام 2018. وفى ذروة أزمة المهاجرين عام 2015، أغلق أوربان حدود المجر الجنوبية بسياج فعال بعد أن كانت معبرا لمئات الألوف من المهاجرين الذين وصلوا عبر ممر البلقان إلى غرب أوروبا.