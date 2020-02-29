المتحدث باسم حكومة إيران يعقد مؤتمره الصحفى الأسبوعى على الإنترنت بسبب كورونا

(رويترز)

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم السبت أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية سيعقد مؤتمره الصحفي الأسبوعي على الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا في البلد الذي يسجل أعلى عدد وفيات بالمرض خارج الصين.

وحذرت إيران أمس الجمعة من "أسبوع صعب مرتقب" بعدما قالت السلطات الصحية إن عدد الوفيات ارتفع إلى 34 إلى جانب 388 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

أعلن المتحدث باسم الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، في إيران إلى 43 شخصا وإصابة 593 حالة، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، وأشارت مواقع إيرانية إلى وفاة نائب فى البرلمان، بينما أعلنت 23 مدينة أمس إلغاء صلاة الجمعة في مقدمتها طهران وقم بؤرة تفشي المرض في البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج.

ويتفشي فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة 20 فبراير الجارى، وكانت لمسنين اثنين فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

وكان اقترب الفيروس القاتل، من مواقع حساسة فى السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب به عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهى آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون متواجدة بشكل دائم فى مقر الرئاسة الإيرانية فى "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحانى، ما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين، لاسيما وأن جميع من أصيبوا شوهدوا الأيام الأخيرة فى اجتماعات مع الرئيس ومسئوليين كبار فى البلاد.