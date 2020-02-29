اللواء سمير فرج: المشير طنطاوى بخير وفى منزله

كتب زكى القاضى

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن المشير محمد حسين طنطاوى، بخير ويتواجد فى منزله، وذلك بعد انتشار شائعات كثيرة خلال اليومين الماضيين، حول صحته ودخوله مستشفى للعلاج.

وأضاف اللواء سمير فرج، لـ"اليوم السابع"، أن المشير طنطاوى بخير وكان قد أصدر نعيا للرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى أحد الصحف القومية منذ يومين.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى، تخرج فى الدفعة 35 حربية، فى الأول من إبريل 1956، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى فى المناصب، حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993، واستمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.