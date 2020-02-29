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"القومى للطفولة" يحرر محضرا ضد مواطن زوج ابنته القاصر 14 عاما فى الشرقية

السبت، 29 فبراير 2020 12:47 م
"القومى للطفولة" يحرر محضرا ضد مواطن زوج ابنته القاصر 14 عاما فى الشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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حرر ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة بمحافظة الشرقية، محضرا بمركز شرطة أبو حماد، يتهم فيه مواطن بزواج نجلته القاصر دون بلوغها السن القانونى، وتم إحالة المحضر لنيابة أبو حماد، لمباشرة التحقيق فيه، برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بلاغا من المجلس القومى للطفولة والأمومة، يتهم فيه " ر م " مقيم قرية تابعة لمركز أبو حماد، بزواج نجلته " ى " 14 سنة متسربة من التعليم ل" ع م ن" 21 سنة دون بلوغها السن القانونى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 269 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة أبو حماد.

 

وقال: "محمد عبد الحميد الصادق، ممثل المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالشرقية، لـ" اليوم السابع" أن المؤسسة تتصدى لهذه الحالات، وفور علمه بالواقعة قام بتحرير محضر ضد الأب والزوج ."

 

 يذكر أن الطفولة والأمومة بالشرقية، قد أحبط زواج طفلة بصان الحجر، أول أمس، البداية كانت بتلقى الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة صان الحجر، من لجنة حماية الطفل بصان الحجر، بقيام " أم هاشم أ إ " ربة منزل مقيمة قرية تابعة لمركز صان الحجر، بمحاولة عقد قران ابنتها " ز" 16سنة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 471 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة صان الحجر، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الحسينية العامة، التى قررت بإحضار الأم والطفلة، وتم أخذ التعهد اللازم عليهما بعد إتمام الزواج إلا بعد بلوغ الفتاة السن القانونية، وتم صرفهما من النيابة.

 

وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن هذه الواقعة تعد انتهاكًا لحقوق الطفل ومخالفة للمادة 80 فى الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفل أو الطفلة 18 عامًا.


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الطفولة والامومة

مركز شرطة ابوحماد

زواج قاصر

مدير امن الشرقية

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