اليوم السابع
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"القابضة لمياه الشرب" تنفذ برامج تدريبية لخدمة العملاء ذوى الهمم

السبت، 29 فبراير 2020 01:21 م
"القابضة لمياه الشرب" تنفذ برامج تدريبية لخدمة العملاء ذوى الهمم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إداة الشركة القابضة لمياه الشرب
كتب أحمد حسن

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وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إداة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الإدارة العامة للتدريب بالشركة، لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية للعاملين بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة كافة، لتدريبهم على لغة الإشارة، والتى تهدف إلى مساعدة عملاء الشركة، من الصم والبكم على إنهاء إجراءاتهم والتسهيل عليهم أثناء تقديم الخدمة لهم. 
 
وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أنه تم تدريب العاملين بعدد 7 شركات تابعة للشركة القابضة وهى (الجيزة - الشرقية - القليوبية كفر الشيخ الغربية - دمياط - الدقهلية)، كمرحلة أولي، حيث تم تدريب العاملين على أيدى خبراء من مركز الصم والبكم، وأسفر التدريب  عن رفع المستوى التدريبى للعاملين وقدراتهم على اكتساب المهارة للتعامل مع فئات المجتمع المختلفة. 
 
وأشار رئيس الشركة إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة والهمم، وحرصا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمرفقى المياه والصرف الصحى، وكذا الاهتمام  بفئات المجتمع كافة، مشيرا إلى اهتمام الشركة  بتنفيذ تلك البرامج لتشمل جميع مراكز خدمه العملاء والاستعانة بأحدث وسائل التدريب الحديثة، لتقديم أفضل خدمة لذوي الهمم من أبناء الوطن.
 
وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قد شاركت فى ورشة عمل تحت عنوان" صحتهم - مستقبلهم" بمدينة الأقصر، والتى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالتعاون مع الشركة القابضة، وذلك بحضور ممثلى الشركة، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات  (المنيا - الفيوم - بنى سويف - أسيوط - الأقصر)، ووكلاء وزارة التربية والتعليم بتلك المحافظات.
 
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: تناولت ورشة العمل استعراضا لانجازات مشروع(صحتهم - مستقبلهم) بمحافظتى المنيا والفيوم، والذى أسفر عن توعية 330 ألف تلميذ بالمحافظتين بعدد 360 مدرسة، وارتكز المشروع على خمسة محاور أساسية وهى : ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها، والنظافة الشخصية، والاستخدام الآمن للصرف الصحى، والنظافة العامة، والتغذية السليمة. 
 
وأضاف رئيس الشركة، أنه تم مناقشة الخطة الموضوعة لصيانة دورات المياه بالمدارس المستهدفة بالمشروع، بهدف الحفاظ على صحة الأطفال وترشيد استهلاك المياه، متضمنة تركيب القطع الموفرة للمياه بكل مدرسة، وكذا تدريب عدد 1800 مدرس كسفراء للتوعية المائية بالمدارس. 

وزاره الاسكان

القابضه لمياه الشرب

ذوى الإعاقة

ممدوح رسلان

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