"العمل العربى": دعم الصندوق الفلسطينى ماليا وعينيا ومؤتمر للمانحين لدعمه

قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى ختام أعمال دورته الـ29 بالقاهرة، دعوة أطراف الإنتاج فى الدول العربية إلى دعم الصندوق الفلسطينى بكافة الأشكال المادية والعينية، وتكليف مكتب العمل العربى بالاستمرار فى التواصل والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بهدف تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم صندق التشغيل فى فلسطين.

كما قرر المجلس - بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، رئيس مجلس إدارة المنظمة وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيرى مدير عام المنظمة- دعوة الدول العربية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية، ودعوة ممثلين الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة فى مكتب العمل الدولى إلى إضافة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمتعلق بتقرير لجنة تقصى الحقائق عن فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى ضمن جدول الأعمال الدائم لمؤتمر العمل الدولى بهدف مناقشته ووضع آلية زمنية لتنفيذ كافة التوصيات الواردة فى هذا التقرير.

وكانت الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، أعلنت فى اجتماعها بالقاهرة، اليوم السبت، انتخاب لجنة الحريات النقابية فى دورتها 39 للجنة من جبالى محمد المراغى رئيس اتحاد عمال مصر رئيسا، وعلى صبيح على (العراق أصحاب أعمال) نائبا للرئيس، وإسلام سناء (مكتب العمل العربي) مقررا.

وبشأن الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، قررت اللجنة تشكيل وفد من كل من جبالى المراغى رئيس لجنة الحريات النقابية، وعلى صبيح على نائب رئيس اللجنة، والدكتور عبد الستار عشرة عضو لجنة الحريات، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى للعمال العرب، فضلا عن فايز على المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية، لزيارة السودان خلال فترة لا تتجاوز 9 مارس 2020 لبذل المساعى نحو تسوية موضوع الشكوى ومخاطبة الحكومة السودانية بهذا الشأن.

وكانت اجتماعات الدورة 92 قد بدأت بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية، وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيرى مدير عام المنظمة.