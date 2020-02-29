اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 01:12 م
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العراق: الاشتباه فى إصابة أحد المواطنين فى بغداد بكورونا

السبت، 29 فبراير 2020 12:04 م
العراق: الاشتباه فى إصابة أحد المواطنين فى بغداد بكورونا تطهير الشوارع للسيطرة على كورونا
أ ش أ

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أعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقي، اليوم السبت، عن الاشتباه فى إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا المستجد فى منطقة العبيدى بالعاصمة بغداد، وذكرت المديرية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن فرق الإسعاف توجهت على الفور إلى منطقة العبيدى لنقل الحالة المشتبه بها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة إلى مستشفى (اليرموك) فى العاصمة بغداد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه. 
 
وكانت دائرة صحة الكرخ فى العاصمة العراقية بغداد، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، تسجيل ثانى إصابة بفيروس (كورونا) فى العاصمة.
 
وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامى - فى بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - إنه "تم تشخيص حالة إصابة بفايروس كورونا ثانية لامرأة عراقية وافدة من إيران تبلغ من العمر 35 سنة".
 
وأضاف أنه "تم تشخيصها فى مستشفى مدينة (الأمامين الكاظمين) الطبية"، مشيرًا إلى أنها "ترقد حاليًا فى مستشفى (الفرات) العام وحالتها الصحية مستقرة".
 
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة فى بغداد، صباح يوم أول أمس الخميس، وحالة أخرى فى كركوك، مساء أمس، يضاف إلى ذلك أربع حالات من عائلة واحدة فى كركوك، ليكون مجموع العراقيين المصابين بالفيروس ست حالات.
 
وكانت السلطات العراقية كثفت الخميس من تشغيل خطوط إنتاج بكامل طاقتها للكمامات على مستوى جميع المحافظات لمنع انتشار فيروس كورونا، وأعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار العراقية الخميس، إغلاقها دور السينما والمقاهى والنوادى والمنتديات حتى إشعار أخر للحفاظ على خلو المحافظة من فيروس "كورونا".
 
وقال مدير عام الدائرة خضير خلف شلال فى حديث لقناة "السومرية نيوز"، إنه "استنادا إلى الأمر الديوانى المرقم 55 لسنة 2020، تم غلق كافة دور السينما والمقاهى والنوادى والمنتديات الاجتماعية فى المحافظة وحتى إشعار أخر"، وأضاف شلال، أن "قرار الاغلاق للحفاظ على خلو الأنبار من فايروس كورونا".
 

العراق

صحه العراق

كورونا

فيروس كورونا

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