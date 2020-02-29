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العاهل البحرينى يتسلم دعوة من الإمارات لحضور تشغيل أول محطة للطاقة النووية

السبت، 29 فبراير 2020 09:20 م
العاهل البحرينى يتسلم دعوة من الإمارات لحضور تشغيل أول محطة للطاقة النووية الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحرينى
المنامة /أ ش أ/

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تسلم العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، اليوم السبت ، رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تتضمن دعوته لحضور بدء العمليات التشغيلية فى المحطة الأولى من محطات (براكة) للطاقة النووية السلمية.

وأكدت وكالة الأنباء البحرينية " بنا " أن العاهل البحرينى تسلم الرسالة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وأشاد العاهل البحرينى بهذا الإنجاز التاريخى الكبير الذى هو محل فخر واعتزاز الجميع ويمثل إضافة بارزة فى سجل الإنجازات الحضارية والتنموية التى تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها فى كافة الميادين والذى يسهم فى تعزيز مكانتها الرفيعة ودورها الريادى على الصعيدين الإقليمى والعالمي.

كما أكد بهذه المناسبة اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع البلدين وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى متقدم على مختلف المستويات لتحقيق كل ما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

 


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