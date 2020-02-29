الصين ترسل شحنة ثانية من المساعدات وفريقا طبيا إلى إيران

طهران /أ ش أ/

أعلنت السفارة الإيرانية فى الصين، أن شحنة جديدة من المساعدات الطبية المهداة من قبل الصليب الأحمر الصينى جرى تسليمها الى وزارة الصحة الإيرانية، كما وصل خمسة خبراء صينيون متخصصون فى مكافحة فيروس كورونا إلى طهران.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن السفارة إن "وصلت اليوم مساعدات قيمة مهداة من قبل الصليب الأحمر الصينى إلى الهلال الأحمر الإيراني، بما فى ذلك معدات التشخيص السريع عن فيروس كورونا والمستلزمات الطبية، وتم تسليمها الى وزارة الصحة".

وأضافت السفارة الإيرانية أن خمسة خبراء من الصليب الأحمر الصينى وصلوا إلى طهران لغرض التعاون ونقل الخبرات الناجحة فى مكافحة فيروس كورونا.

وكان سفير الصين بطهران تشانج هوا أعلن - صباح اليوم - أن فريقا طبيا صينيا وشحنة ثانية من المساعدات الطبية الصينية ستصل الى طهران.

وتشمل الشحنة الثانية من المساعدات الصينية أكثر من 50 ألف من المعدات المتطورة للتشخيص السريع عن فيروس كورونا، واجهزة توليد الاوكسجين حيث تم ارسالها بواسطة طائرة شحن تابعة لشركة ماهان الايرانية من مطار كوانغجو، وكانت الشحنة الأولى من المساعدات الصينية والتى احتوت على 20 ألف عدة للكشف عن فيروس كورونا قد وصلت أمس إلى طهران بواسطة طائرة شحن تابعة لشركة ماهان.