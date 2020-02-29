اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 04:51 م
خالد صلاح
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الصحة العراقية تنفى تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 04:13 م
الصحة العراقية تنفى تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولة انتاج لقاح لفيروس كورونا
أ ش أ

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نفت وزارة الصحة العراقية ، اليوم السبت ، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعى من إشاعات حول تسجيل حالة جديدة ونقلها إلى إحدى المؤسسات الصحية، وذكر مركز العمليات وطب الطوارئ بالوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز " الإخبارية - حول نقل مصاب بـ" فيروس كورونا" من قبل الدفاع المدنى - أن الحالة التى نقلت مصابة بالإنفلونزا الاعتيادية ، وتم نقلها "بدون تنسيق مع وزارة الصحة " من قبل كوادر الدفاع المدنى بسيارة الدفاع المدنى إلى مستشفى "الفرات " فى (بغداد).
 
وأوضح، أن سيارة الإسعاف والمسعفين والدفاع المدنى قاموا بنقل الشخص إلى مستشفى "اليرموك التعليمى " وتم فحصه هناك، ولم يكن هناك أى اشتباه بإصابته بفيروس "كورونا"، مؤكداً ان المريض تم إخراجه من مستشفى "اليرموك " بعد معاينة الطبيب كحالة انفلونزا عادية.
 
وأهابت وزارة الصحة، وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بأن تكون على قدر المسؤولية فى عدم نقل الإشاعات التى تحرض على وزارة الصحة ، وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
 
وفى سياق متصل ، أعلنت مديرية المرور العامة ، تعليق العمل بمواقع التسجيل وإصدار الإجازات فى عموم العراق، للحفاظ على سلامة المواطنين عموما وللوقاية من فيروس "كورونا".
 
وأضافت أن هذا القرار جاء التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني" 55 لسنة 2020" ، نظراً لما تشهده مواقع التسجيل وإصدار الإجازات فى (بغداد) وكافة المحافظات من ازدحام بشرى ، وبهدف الحفاظ على المواطنين ، وللوقاية من تفشى فيروس "كورونا " والسيطرة عليه.
 

العراق

الصحه العراقيه

كورونا

فيروس كورونا

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