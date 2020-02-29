الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

كتب عامر مصطفى

قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن الحالة فى مصر مطمئنة لأن القدرات الأساسية للدولة متوفر لمواجهة هذا الفيروس، مؤكدا أن لدى مصر كل المؤهلات الجيدة لمواجهة هذا الفيروس.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، فى برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور، أن الشائعات على السوشيال ميديا تكون أخطر من المرض لأنها ترهق القائمين على المرض، وأن على الجميع الاعتماد على مصادر منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، قائلا:" نحن على تنسيق دائم مع وزارة الصحة خاصة قطاع الطب الوقائى ليكونوا جاهزين لمواجهة هذا الفيروس".

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية، أن مصر خالية من أى إصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم، وهذا جانب إيجابى، وأن معدل الوفيات من الفيروس، منخفض بنسبة 3.5%.

وأضاف جون جبور،أن التنسيق بين المنظمة ووزارة الصحة على المستوى الفنى والسياسى يتم بشكل يومى لتزويد المسئولين بأحدث الإرشادات والمعلومات، وذلك للتأكد من خطة مواجهة فيروس كورونا، وكانت مصر من أوائل الدول التى حدثت الخطة لمواجهة الفيروس.