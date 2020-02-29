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الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

السبت، 29 فبراير 2020 02:08 ص
الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجرى عمل مسح حرارى ومناظرة طبية مشددة لجميع المعتمرين العائدين من السعودية فى إطار الإجراءات الاحترازية الشاملة لمنع تسرب وباء كورونا إلى البلاد .

وكانت السعودية علقت جميع رحلات العمرة للقادمين من جميع دول العالم إلى أراضيها بالتزامن مع انتشار وباء كورونا حول العالم كإجراء احترازى لمنع تسلل المرض إلى البلاد .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الركاب القادمين من الخارج من السعودية يتم إخضاعهم للفحص الجبرى من جانب سلطات الحجر الصحى بالمطارات والموانئ والمنافذ البرية وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تحرير كروت المراقبة الصحية للعائدين من الخارج لمتابعتهم على مدار 14 يوم من خلال فرق الطب الوقائى بالمحافظات .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن نظام الترصد الوبائى فى مصر عالى المستوى ومصر بشهادة منظمة الصحة العالمية خالية من الأوبئة مضيفة أن مصر دولة خالية من الكورونا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسليمها خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، على أن يجرى العمل بها للحماية من أى أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع": إن الخطة جرى توزيعها على جميع المدارس لتطبيق جميع محاورها لحماية الطلاب من أى عدوى محتملة، وضمان بيئة نظيفة بالمدارس ومناخ صحى جاذب.

وأضاف الدكتور علاء عيد، أن أهداف الخطة تتمثل فى منع انتشار الأمراض المعدية عن طريق الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية لمنع حدوثها، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية والطعوم والأمصال اللازمة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الحد من تسرب الأمراض المعدية من نطاق المنشأة التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس، فضلاً عن إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار الأمراض المعدية مع الالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت التعليمية.


الصحة

المعتمرين

فيروس كورونا

السعودية

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