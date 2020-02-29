السودان يعلن منح الاتحاد الأوروبى مزايا تفضيلية لصادراته

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أعلنت الخرطوم أن مفوضية الاتحاد الأوروبي صادقت على منح السودان ترخيص تسجيل للتصدير بتعريفة جمركية صفرية وكوتات حرة.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني محمد علي عبدالله، إن وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عملت بجد واهتمام حتى تكللت المساعي بالنجاح، حفاظا على حق السودان في الاستفادة من التخفيضات الجمركية عند التصدير إلى الاتحاد الأور بي.

وأضاف أن تسجيل اسم السودان في المفوضية الأوروبية يأتي كإحدى الدول التي ستستفيد من المزايا التفضيلية بالإعفاء الجمركي عند التصدير، موضحا أن ذلك التسجيل سيسهم في زيادة الصادرات السودانية إلى الاتحاد الأوربي، خاصة منتجات السكر ومشتقاته.

وأوضح أن ثورة ديسمبر فتحت الباب واسعا للسودان على المجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، ليستعيد السودان مكانته مجددا ويتعافى اقتصاده، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي كان الشريك التجاري الأول سابقا للسودان قبل استيلاء النظام البائد على مقاليد السلطة".

ونوه باستفادة السودان الكاملة من نظام الأفضليات التجارية، الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للدول النامية والأقل نموا، فيما يعرف بمبادرة "كل شيء عدا السلاح"، بما يمكن السودان من تصدير منتجاته للأسواق الأوربية بتعريفة صفرية وكوتات حرة، عدا السلاح.