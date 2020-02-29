اليوم السابع
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السودان تُنهى خدمة عشرات السفراء والدبلوماسيين

السبت، 29 فبراير 2020 10:00 م
السودان تُنهى خدمة عشرات السفراء والدبلوماسيين أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية
الخرطوم /أ ش أ/

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أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، إنهاء خدمة 109 سفراء ودبلوماسيين ووزراء مفوضين وإداريين بوزارة الخارجية.

وذكر عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة محمد الفكى سليمان- فى مؤتمر صحفى اليوم السبت- أن اللجنة أصدرت قرارا بحل مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، فضلا عن استرداد عدد من المحالج لصالح وزارة المالية.

وأوضح سليمان أن الذين شملهم قرار إنهاء الخدمة بوزارة الخارجية، كان تم تعيينهم من أجل التمكين السياسي، وسيتم ملء هذه الوظائف بكفاءات سودانية مقتدرة، وفقا لمعايير الكفاءة والعدالة والشفافية باعتبارها من الوزارت المهمة التى تعكس وجه السودان المشرق.

وأكد اكتمال ملفات إزالة التمكين بعدد من الوزارات، وتشكيل لجان خاصة لعدد من المؤسسات، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على الدراسة والتدقيق حتى تخرج القرارات بصورة عادلة وواضحة.

وأضاف عضو مجلس السيادة أن الأموال التى يتم استردادها عبر اللجنة ستتم الاستفادة منها بالصورة المثلى، وربما لايتم صرفها فى الوقت الحاضر.

 


السودان

أخبار السودان

انهاء خدمة عشرات السفراء والدبلوماسيين

محاربة الفساد

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