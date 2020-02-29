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السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

السبت، 29 فبراير 2020 04:12 م
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج ،اليوم السبت بمعاقبة المتهم " أ.ح.د" 31 سنة عامل بالسجن 6 سنوات ، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة  والحشيش ، بدائرة مركز المنشاة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019  بدائرة مركز المنشاة ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم  بالاتجار فى  الأقراص المخدرة والحشيش   على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف فى المركز والقرى المجاورة له   .

وبعد تقنين الاجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، و تم القبض على  المتهم، وبحوزته عدد عدد من قطع الحشيش و5 شرائط من الترامادول   كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت ، ببراءة  3 من عناصر الإخوان فى قضية اقتحام نقطة شرطة العتامنة بمركز طما عام 2013،  وصدر  الحكم  برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين ، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنهم قاموا بالاشتراك مع آخرين يومى 3 يوليو 2013، و26 أكتوبر 2013، بدائرة مركز طما، اشتركوا مع آخرين فى التجمهر مع أكثر من 5 أشخاص بغرض الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية.

كما استخدموا القوة ضد المجنى عليه النقيب "عبد الحميد . ت" رئيس نقطة شرطة العتامنة والقوة المرافقة له، بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والسطو عليهم لإرغامهم على ترك محل حراستهم "نقطة العتامنة"، بأن تجمعوا فى مسيرة وتوجهوا إليها، حاملين الأسلحة النارية والبيضاء للاعتداء عليهم.

 

 

 

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