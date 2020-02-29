اليوم السابع
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الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة على مواقع الخدمات لضبط الأسواق

السبت، 29 فبراير 2020 05:25 م
الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة على مواقع الخدمات لضبط الأسواق
كتب حازم عادل

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شنت الرقابة الإدارية حملة مكبرة على مواقع الخدمات بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين، حرصاً من هيئة الرقابة الإدارية على التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين. ولضبط الأداء العام فى كافة المجالات الخدمية، فقد قامت الهيئة وبالتنسيق مع المحافظين المعنيين، بحملة مُكبرة على مستوى الجمهورية على مدار عدة أيام لضبط الأسواق تضمنت المرور على الخدمات الصحية، والتعليمية، والتموين ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والمجازر، ومحطات مياه الشرب، ووحدات الإدارة المحلية، وأعمال رصف الطرق، للوقوف على حالة وأداء هذه الخدمات ومدى التيسير في تقديمها للمواطنين.

 

وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، وكشفت بعض القصور فى أداء بعض الخدمات المقدمة، حيث قامت اللجان باتخاذ الإجراءات الفورية للتصدي لها، وتصويب المخالفات وتقديم المعاونة والدعم اللازم لتلافى القصور ببعض المواقع الأخرى.

 

وفى هذا الإطار تُهيب هيئة الرقابة الإدارية بالتجار الشرفاء وموزعى الأغذية الالتزام بالقوانين والقرارات والقواعد التي تكفُل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن، تجنبا للمساءلة القانونية للمخالفين.

 

كما تُهيب الهيئة بالمسئولين عن أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة المعنيين منهم بمراقبة الأسواق بعدم التراخي، والالتزام بتطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وتناشد الهيئة المواطنين الشرفاء بالإبلاغ الفورى عن أية وقائع فساد تبينت لهم حتى يمكن التصدى لها، والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق لضبط المخالفين، حيث إن المواطن هو الشريك الأساسي في مكافحة الفساد والتصدي له.

 

وللتواصل مع الهيئة من خلال أرقام التليفونات الخاصة بأسلوب تقديم الشكاوى: رقم (0020222902728) أو الرقم المختصر (16100)، والفاكس رقم  (0020222915403).

 

أو من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإداري، وملء نموذج الشكوى والبيانات الشخصية.


الرقابة الادارية

حملة مكبرة

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هيئة الرقابة الإدارية

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