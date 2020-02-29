"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه طبقًا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، يوضح أن أطباء الطب الوقائى بالمديرية قاموا بتحصين (3189) رأسا من الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع وتحصين (10,602) رأس من الماشية ضد مرض (جدرى الماشية – جدرى الأغنام) خلال الفترة من 9/2/2020 إلى 15/2/2020.



وأكد تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالخدمات البيطرية، عقد 3 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، فيما عقدت 6 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور، و3 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى بعض القرى والمراكز فى نطاق المحافظة، وتواصل مديريات الطب البيطرة بمحافظات الجمهورية تكثيف برامج التوعية للمربين عن أهمية تحصين الماشية للحافظ على الثروة الحيوانية.



وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة والمحافظات تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.



وأضاف التقرير، أنه ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة، علاج الحيوانات المصابة، مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.