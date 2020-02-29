الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

كتب رضا حبيشى

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة النقل فى تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وتوسعته من أجل تقليل الاختناقات المرورية التي يشهدها الطريق، ويرصد "اليوم السابع" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه الخطة وتكلفتها وشكل الطريق بعد تنفيذ خطة تطويره.

1ـ الخطة تشمل توسيع الطريق ليصبح 8 حارات فى كل اتجاه.

2ـ التوسعات ستكون فى المناطق التى ليس بها زحف عمرانى على جانبى الطريق.

3ــ الخطة تتضمن رفع كفاءة الطريق الحالي.

4ـ تكلفة الخطة تصل إلى 5.3 مليار جنيه.

5ـ تستهدف الخطة تخفيف الزحام المرورى الذى يشهده الطريق حاليا خصوصا في أوقات الذروة.

6 تطوير الطريق سيؤدى إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدميه وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

7ـ وجه وزير النقل بضرورة أن تتم الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية في قطاعات الطريق.

8ـ التطوير يشمل تنفيذ أعمال صيانة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور.

9ـ التطوير يتضمن صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة لمداخل ومخارج الطريق.

10ـ التطوير يشمل تنفيذ أعمال صيانة وتأمين شبكة الإنارة الموجودة على طول الطريق.

11ـ خطة التطوير تتضمن وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.

12 - إزالة مواقف السيارات العشوائية.