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الحكومة: بدء انتقال الوزارات تدريجيًا للعاصمة الإدارية النصف الثانى من 2020

السبت، 29 فبراير 2020 10:55 م
الحكومة: بدء انتقال الوزارات تدريجيًا للعاصمة الإدارية النصف الثانى من 2020 المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري
كتبت هند مختار

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قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فيما يتعلق بملف الانتقال للعاصمة الإدارية.
 
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم بدء عملية الانتقال للعاصمة الإدارية بشكل تدريجى بداية من النصف الثاني من العام الجارى، حيث سيتم نقل وزارتين تدريجيًا كل شهر، موضحًا أن الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، ويصل عددهم لما يقرب من 52 ألف موظف تم تدريبهم على أعلى مستوى وبكفاءة عالية. 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد مسبقًا أن إصلاح هياكل الجهاز الإداري للدولة، يعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الهيكلي التى تتبناها الحكومة، لا سيما وأن هذا النوع من الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على استدامة النموالذى تحقق بفضل نجاح خطتى الإصلاح النقدى والمالي.
 
وأوضح رئيس الوزراء أن قرب الانتقال للعاصمة الإدارية يحتم ضرورة تسريع وتيرة تطوير هياكل الوزارات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من النقلة النوعية فى آليات العمل التى سيتم تطبيقها فى العاصمة الإدارية.
 

الانتقال للعاصمة الادارية

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