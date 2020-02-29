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الجيزة تشن حملات مكثفة على المواقف العشوائية فى الطريق الدائرى.. صور

السبت، 29 فبراير 2020 08:39 م
الجيزة تشن حملات مكثفة على المواقف العشوائية فى الطريق الدائرى.. صور حملات لسيرفيس الجيزة أعلى الطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

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شنت محافظة الجيزة، حملات مكثفة على المواقف العشوائية أعلى الطريق الدائرى، بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حيث نفذت إدارة سيرفيس الجيزة حملات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور حملات بطول الطريق الدائرى بنطاق المحافظة أسفرت عن ضبط   80 سيارة ميكروباص، وذلك بمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .
 
وشارك في الحملات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفقته اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، ومحمود حسين رئيس جهاز السيرفيس، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وبوجود عدد من رؤساء الأحياء كل في قطاعه .
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقد لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، إذ تجدر الإشارة بأن رئيس الوزراء كلف سرعة إلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة، ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في إلقاء القمامة من المواطنين على الطريق، أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية، مشدداً على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات وتفعيل المواقف الرسمية الواقعة أسفل الطريق الدائري وكذا ضرورة التواجد الأمني المكثف والتعامل بحسم مع أية مخالفات.
 
 
حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل المواقف الرسمية الواقعة أسفل الطريق الدائري وكذا ضرورة التواجد الأمني المكثف والتعامل بحسم مع أية مخالفات، مشيراُ إلى أن الدولة تقوم حالياً بتطوير الطريق الدائري واستثمار ما يزيد على 7 مليارات جنيه على الطريق الدائرى.
 
وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: مطلوب من كل محافظ خطة واضحة بتوقيتات زمنية محددة، لإلغاء كل المواقف العشوائية واستبدالها بمواقف رسمية، وكذا منع إلقاء القمامة وغيرها من السلوكيات العشوائية، بالتنسيق مع مديرى الأمن والمرور، مؤكداً: "سأنزل معكم وأتابع وأرى ما أنجزتموه".
حملات لسيرفيس الجيزة أعلى الطريق الدائرى (1)
حملات لسيرفيس الجيزة أعلى الطريق الدائرى 

حملات لسيرفيس الجيزة أعلى الطريق الدائرى (2)
حملات لسيرفيس الجيزة أعلى الطريق الدائرى 

حملات لسيرفيس الجيزة أعلى الطريق الدائرى (3)
حملات لسيرفيس الجيزة أعلى الطريق الدائرى 

 


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