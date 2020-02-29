اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الجنايات" تقضى بالسجن 5 سنوات للمتهم بقضية التخابر مع حزب الله

السبت، 29 فبراير 2020 01:43 م
"الجنايات" تقضى بالسجن 5 سنوات للمتهم بقضية التخابر مع حزب الله محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السيت، برئاسة المستشار حسن السايس، بالسجن 5 سنوات للمتهم أحمد الحسني حمدان، فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حزب الله اللبناني".

وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عادل جمعة، فى 28 إبريل من عام 2010 أحكامًا بالسجن المشدد ضد المتهم وآخرين فى قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، وقام المتهم بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم و25 آخرين في القضية الي محكمة الجنايات بتهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت العامة والسياحية.

ووجهت للمتهمين تهم حفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية "قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية" وبالمقيمين بها، وحققت النيابة مع المتهمين فى ضوء بلاغ من مباحث أمن الدولة يفيد قيام قيادات حزب الله اللبنانى بدفع بعض كوادره لمصر بهدف استقطاب بعض العناصر لعضوية التنظيم لتنفيذ بأعمال إرهابية عدائية داخل الأراضي المصرية، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج لمصر وإعداد عبوات ناسفة لاستخدامها في عمليات إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين من بينهم اثنين لبنانيين و5 فلسطينيين وسوداني وهم لبنانيان وخمسة و18مصريا، عددا من الاتهامات من بينها التخابر مع من يعملون لصالح جهة أجنبية حزب الله اللبنانى بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضى المصرية، وتسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف الحزب لخارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية.

 

 


التخابر مع حزب الله

جنايات القاهرة

طرة

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة